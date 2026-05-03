Η Βίκυ Κάβουρα, μιλώντας στην εκπομπή «Ζω καλά», αναφέρθηκε στη περίοδο της εγκυμοσύνης της και στο πώς διαχειρίστηκε τη διατροφή της.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι από νωρίς είχε μια ιδιαίτερα προσεκτική σχέση με τη γυμναστική και το φαγητό, κάτι που συνέχισε και όταν έμεινε έγκυος.

Όπως είπε, αποφάσισε να μην ζυγιστεί καθόλου εκείνη την περίοδο, ώστε να μην επηρεάζεται ψυχολογικά από τα κιλά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε ζητήσει από τη διατροφολόγο της να μην την πιέζει να τρώει περισσότερο από όσο αισθανόταν ότι χρειάζεται, καθώς ήθελε να κρατήσει τον έλεγχο του σώματός της χωρίς υπερβολές.

Όπως περιέγραψε, η ίδια έδινε μεγάλη σημασία στο να παραμένει σε ισορροπία, συνδυάζοντας προσεγμένη διατροφή και άσκηση, ακόμα και μέχρι λίγο πριν γεννήσει.

