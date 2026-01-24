Έχεις πει ότι πιστεύεις στο θείο. Νιώθεις ότι σε όλα αυτά που κατάφερες σε βοήθησε η πίστη σου; Έχεις προστάτη άγιο;

Ναι. Ήξερα πάντα ότι θα έχω μια βοήθεια, μια προστασία. Τον Άγιο Ραφαήλ.

Σου έχει τύχει να βιώσεις κάτι που για σένα ήταν θαύμα και αυτή η πίστη σου να μεγαλώσει;

Ναι, πολλές φορές μου έχει συμβεί αυτό σε όλες τις δυσκολίες μου. Και όταν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, βλέπουμε κάθε μέρα μικρά θαύματα. Σίγουρα, ο προστάτης μου είναι ο Άγιος Ραφαήλ, αλλά το τι έχει ζήσει ο καθένας μας είναι εντελώς δικό του βίωμα και θέλω να το κρατήσω για μένα. Θα πω μόνο ότι την κόρη μας θα τη βαφτίσουμε Ματθίλδη – Ραφαηλία.

Και την προσωπική σου ζωή πάντα τη προστατεύεις πολύ.

Το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Γι’ αυτό λέγεται προσωπική ζωή.

Η Βίκυ Κάβουρα έγινε το καλοκαίρι του 2024 για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον Γιώργο Τζαβέλλα.

