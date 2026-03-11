Η Βίκυ Κάβουρα και ο σύντροφός της, Γιώργος Τζαβέλλας, απόλαυσαν μια βραδινή έξοδο γεμάτη μουσική και χορό.
Το ζευγάρι βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο Nox, όπου διασκέδασε με τον Αντώνη Ρέμο και τις Μέλισσες.
Η ηθοποιός και ο ποδοσφαιριστής τράβηξαν όλα τα βλέμματα με την κομψή εμφάνισή τους.
Η Κάβουρα επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα συνδυασμένο με δερμάτινο jacket και ψηλοτάκουνα πέδιλα, ενώ ο Τζαβέλλας φόρεσε ένα total black σύνολο με ζιβάγκο και δερμάτινο μπουφάν, αποπνέοντας στυλ και άνεση.
Ένα ζευγάρι που ξέρει να συνδυάζει ρομαντισμό και στιλ, αποδεικνύοντας πως η βραδινή διασκέδαση μπορεί να γίνει και αφορμή για εντυπωσιακές εμφανίσεις.
Πηγή: NDP Photo Agency
Govastiletto.gr – Βίκυ Κάβουρα & Γιώργος Τζαβέλλας: Ρομαντική απόδραση στα χιονισμένα τοπία της Ελβετίας