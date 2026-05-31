Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας διοργάνωσαν χθες, Σάββατο 30 Μαΐου, ένα υπέροχο πάρτι για να γιορτάσουν τη βάφτιση της μονάκριβης κόρης τους, αλλά και το γάμο τους.

Το αγαπημένο ζευγάρι βάφτισε χθες την κόρη τους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στη Σπάρτη, ανήμερα των γενεθλίων της. Η νεοφώτιστη πήρε το όνομα Ραφαηλία – Ματθίλδη.

Ωστόσο, όπως φάνηκε από τα στιγμιότυπα που ανέβηκαν στα social media, δύο ημέρες πριν – στις 28 Μαΐου – η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο, υπό άκρα μυστικότητα. Ωστόσο, οι δυο τους αποφάσισαν να το γιορτάσουν με ένα μεγάλο πάρτι χθες, Σάββατο, και να καλέσουν όλους τους φίλους και τους συγγενείς τους.

Η σχέση της Βίκυς Κάβουρα και του Γιώργου Τζαβέλλα έγινε γνωστή το Μάρτιο του 2023. Έκτοτε, οι δυο τους κάνουν επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις και κρατούν χαμηλούς τόνους στη σχέση τους.

Την Άνοιξη του 2024 υποδέχτηκαν την κόρη τους, καρπό του έρωτά τους, η οποία πήρε δύο ονόματα: Ματθίλδη – Ραφαηλία.

