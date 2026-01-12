Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας αποφάσισαν να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα από την καθημερινότητα, ταξιδεύοντας στα μαγευτικά χιονισμένα τοπία της Ελβετίας.

Το ζευγάρι εξερεύνησε γραφικά χωριά, περιπλανήθηκε στα σοκάκια και απόλαυσε τη ζεστή ατμόσφαιρα των χειμερινών σαλέ, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις που θα τους μείνουν για πάντα.

Αυτή τη φορά, επέλεξαν να αφήσουν πίσω την κόρη τους, ώστε να αφιερωθούν ο ένας στον άλλο και να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.

Οι φωτογραφίες & τα βίντεο που μοιράστηκαν στα social media καταγράφουν τις ευχάριστες στιγμές τους: βόλτες στο χιόνι, χαμόγελα και στιγμές τρυφερότητας, σε μία σύντομη, αλλά αναζωογονητική απόδραση που θα τους μείνει σίγουρα αξέχαστη.

Govastiletto.gr – Γιώργος Τζαβέλλας: Οι ευχές για τα γενέθλιά του από την Βίκυ Κάβουρα