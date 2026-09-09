Σύννεφα πάνω από τον γάμο της Βίκυς Κάβουρα και του Γιώργου Τζαβέλλα βλέπει δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, λίγους μόλις μήνες μετά την τελετή. Οι αραιές κοινές τους εμφανίσεις αλλά και οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή ως μάνατζερ —με συνεχείς μετακινήσεις, όπως η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Πάολο Φερνάντες στην Αλανιασπόρ— έχουν τροφοδοτήσει τις φήμες, χωρίς ωστόσο καμία από τις δύο πλευρές να έχει τοποθετηθεί δημόσια.

Αυτή η απόσταση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ζευγάρι δεν εμφανίζεται τόσο συχνά μαζί το τελευταίο διάστημα, είναι τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίζεται το συγκεκριμένο δημοσίευμα για να κάνει λόγο για «τριγμούς».

Μέχρι στιγμής ούτε η Βίκυ Κάβουρα αλλά ούτε και ο Γιώργος Τζαβέλλας έχουν τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με όσα γράφονται, επομένως οποιοδήποτε σενάριο περί χωρισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί επιβεβαιωμένο.

Ο γάμος τους στη Λακωνία

Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας είναι μαζί από το φθινόπωρο του 2022 και τον περασμένο Μάιο αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και παντρεύτηκαν σε ένα μικρό εκκλησάκι στη Λακωνία, σε έναν γάμο που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη διακριτικότητα.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και η βάφτιση της κόρης τους, Ραφαηλίας – Ματθίλδης, επισφραγίζοντας με τον πιο όμορφο τρόπο μια σχέση που μέχρι σήμερα το ζευγάρι έχει επιλέξει να προστατεύει από την υπερβολική δημοσιότητα. Μάλιστα, το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει και τρυφερά οικογενειακά στιγμιότυπα, με τη Βίκυ Κάβουρα και τον Γιώργο Τζαβέλλα να περνούν χρόνο με την κόρη τους.

Πλέον, το δημοσίευμα της Espresso είναι αυτό που φέρνει για πρώτη φορά στο προσκήνιο πληροφορίες περί κρίσης. Το τι πραγματικά συμβαίνει ανάμεσα στους δυο τους, ωστόσο, γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει όσα γράφονται.

govastiletto.gr – Βίκυ Κάβουρα – Γιώργος Τζαβέλλας: Παντρεύτηκαν κρυφά δύο ημέρες πριν τη βάφτιση της κόρης τους