Η Βίκυ Κάβουρα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Πρωινό του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και μίλησε για την κόρη της και τη σχέση της με τη θρησκευτική σειρά του MEGA, Άγιος Παΐσιος.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι, παρά το ότι έχει καιρό να πάει κανονικά στην εκκλησία, επισκέπτεται συχνά ναούς μαζί με την οικογένειά της για να προσευχηθούν και να ηρεμήσουν.

Παράλληλα, αποκάλυψε τη γλυκιά συνήθεια της μικρής της κόρης: «Η κόρη μου είναι κολλημένη με τον Άγιο Παΐσιο. Κάθε βράδυ θέλει να βλέπει την τηλεόραση, μετά τον χαιρετάει, του λέει καληνύχτα και κοιμάται».

Η Βίκυ Κάβουρα σημείωσε επίσης, ότι αυτή η συνήθεια της κόρης της, την εκπλήσσει και θεωρεί πως είναι κάτι που θα καταλάβουν περισσότερο στο μέλλον.

Η μικρή τους, καρπός της σχέσης της Βίκυς με τον Γιώργο Τζαβέλλα, γεννήθηκε την άνοιξη του 2024 και θα πάρει δύο ονόματα: Ματθίλδη – Ραφαηλία.

