Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Βίκυ Κάβουρα μίλησε για τη νέα ισορροπημένη περίοδο της ζωής της με τον σύζυγό της, Γιώργο Τζαβέλλα και τη 16 μηνών κόρη τους.

Η ηθοποιός περιέγραψε αυτή την περίοδο ως στάδιο «απελευθέρωσης», αφού πλέον η μικρή της αλληλεπιδρά περισσότερο και έχει ανάγκη από διαφορετικά ερεθίσματα, δίνοντάς της την ευκαιρία να επανέλθει σταδιακά στην κανονικότητά της και στην επαγγελματική της ρουτίνα.

«Δόξα τω Θεώ, το κοριτσάκι μου, μου δίνει το δικαίωμα να επιστρέψω στη ζωή μου. Ο εαυτός μου, μου είχε λείψει πολύ», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Όπως πρόσθεσε, ο σύζυγός της την ενθάρρυνε να επανέλθει στην καθημερινότητά της, αν και οι πρακτικές δυσκολίες δεν το επέτρεπαν, πριν η κόρη τους ξεκινήσει Παιδικό Σταθμό.

Η Βίκυ τόνισε ότι πλέον η μικρή φαίνεται να «βαριέται τη μαμά», και χρειάζεται νέα ερεθίσματα, γεγονός που της δίνει περισσότερο χώρο για τον εαυτό της.

Ο Γιώργος Τζαβέλλας αρχικά ανησυχούσε για τις ιώσεις και το Σχολείο, αλλά συμφωνεί ότι αυτή ήταν η σωστή στιγμή για να ξεκινήσει η κόρη τους.

Η ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει αυτή τη νέα ισορροπία ανάμεσα στη μητρότητα και την προσωπική της ζωή, επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι να φροντίζει και τον εαυτό της.