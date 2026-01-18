Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εφημερίδα “On Time Σαββατοκύριακο” και τη Σίσσυ Μενεγάτου, η Βίκυ Κάβουρα μίλησε για όλα με αφορμή τα νέα της επαγγελματικά βήματα στο θέατρο. Η γνωστή ηθοποιός προκάλεσε αίσθηση περιγράφοντας το πιο εφιαλτικό περιστατικό που βίωσε ποτέ πάνω στο σανίδι, αποκαλύπτοντας πώς διαχειρίστηκε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή στην καριέρα της.

Ως ηθοποιός, βρέθηκες κάποια στιγμή στο σημείο να μην έχεις να πληρώσεις ούτε τα βασικά σου έξοδα, όπως πολλοί συνάδελφοι σου;

Ναι. Αλλά έχω δύναμη, υπομονή και επιμονή. Αγαπώ πολύ αυτό που κάνω. Νομίζω ότι, αν έχεις το μικρόβιο μέσα σου, ό,τι δουλειά κι αν κάνεις, θα τα καταφέρεις.

Ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σου στη σκηνή;

Όταν ήμουν έγκυος, έπαιζα και έπαθα αιμορραγία πάνω στη σκηνή. Τελείωσα την παράσταση και πήγα κατευθείαν στο νοσοκομείο. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που έχω ζήσει. Φοβήθηκα πολύ. Όμως, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Είναι κι αυτό μέσα στα θαύματα που έχω βιώσει, είμαι σίγουρη.

Η Βίκυ Κάβουρα το καλοκαίρι του 2024 έγινε για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον Γιώργο Τζαβέλλα.

Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας πιστεύουν πολύ στον Θεό και κάθε Κυριακή πηγαίνουν στην εκκλησία για να κοινωνήσουν.

Σε συνέντευξή της στο Happy Day, η ίδια είχε αναφέρει: «Εγώ με τον Γιώργο έχουμε αποφασίσει από την στιγμή που πηγαίνουμε στην εκκλησία κάθε Κυριακή και έχουμε μια επιρροή στους ανθρώπους να το ανεβάζουμε και να δείχνουμε ότι πάμε, αν μπορούμε να βοηθήσουμε δύο ανθρώπους να πάνε παραπάνω να το κάνουμε. Κάποια στιγμή κάποιος μου είπε “κάνεις διαφήμιση στην εκκλησία;”. Πιστεύω πολύ και δεν υποχρεώνω κανέναν ούτε να παρακολουθεί ούτε τα στόρι μου ούτε να πηγαίνει. Απλώς θέλω να ξέρουν ποια είμαι».

govastiletto.gr – Βίκυ Κάβουρα & Γιώργος Τζαβέλλας: Ρομαντική απόδραση στα χιονισμένα τοπία της Ελβετίας