Η Βίκυ Κάβουρα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και μίλησε για την εμπειρία της μητρότητας, την κόρη της που είναι πλέον δυόμισι ετών, αλλά και τη σχέση της με τον σύζυγό της, Γιώργο Τζαβέλλα.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ατύχημα που είχε όταν βρισκόταν στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της, εξηγώντας πως τότε αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στην υγεία της και στο μωρό της.

Η καθημερινότητα με την κόρη της και το ατύχημα στην εγκυμοσύνη

Μιλώντας για τη μικρή της, η Βίκυ Κάβουρα αποκάλυψε πως η κόρη της μοιάζει πολύ στην ίδια, ενώ η φοίτησή της σε βρεφικό σταθμό έχει συμβάλει τόσο στην ανάπτυξη του λόγου της, όσο και στην κοινωνικοποίησή της.

«Η κόρη μου είναι δυόμισι. Συνεννοούμαστε κανονικά. Μοιάζει με εμένα. Πηγαίνει στο βρεφικό από πέρυσι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η καθημερινή απασχόληση του παιδιού στον σταθμό τη βοηθά σημαντικά, καθώς εκεί έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε πολλές δραστηριότητες.

Η ηθοποιός μίλησε και για μια δύσκολη στιγμή που έζησε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όταν ένα ατύχημα σε θεατρική παράσταση την ανάγκασε να σταματήσει να εργάζεται.

«Όταν ήμουν τριών μηνών έγκυος είχα ένα ατύχημα στην παράσταση που έπαιζε τότε και έτσι δεν συνέχισα. Εκείνη τη στιγμή η προτεραιότητά μου ήταν η εγκυμοσύνη», αποκάλυψε.

Παράλληλα, σημείωσε πως αντιμετώπισε ορισμένες δυσκολίες με το φαγητό κατά την εγκυμοσύνη, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίσει άλλα ιδιαίτερα προβλήματα.

Η σχέση με τον Γιώργο Τζαβέλλα και η επιθυμία να γίνει μητέρα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον σύζυγό της, Γιώργο Τζαβέλλα, περιγράφοντας το δέσιμο που έχει αναπτύξει με την κόρη τους. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως τη συγκινεί ιδιαίτερα να τον βλέπει να φροντίζει τη μικρή.

«Κάποιες φορές του λέω ότι “όταν σε βλέπω να ασχολείσαι με τη μικρή, σε βλέπω πολύ sexy” και μου λέει άντε μωρέ, τι είναι αυτά που λες; Είναι αλήθεια όμως», είπε η Βίκυ Κάβουρα.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως για την ίδια η φροντίδα του παιδιού αποτελεί έναν σημαντικό τρόπο έκφρασης της αγάπης μέσα στη σχέση. Όπως τόνισε, ο δεσμός ανάμεσα σε έναν πατέρα και την κόρη του είναι ξεχωριστός και ιδιαίτερα δυνατός.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε, επίσης, πως η επιθυμία της να αποκτήσει οικογένεια υπήρχε εδώ και χρόνια, παρότι η ίδια δεν θυμόταν να την εκφράζει τόσο έντονα. Όπως ανέφερε, οι φίλες της τής υπενθύμιζαν συχνά ότι έλεγε πως ήθελε να γίνει μητέρα και μάλιστα να αποκτήσει κόρη.

Govastiletto.gr – Βίκυ Κάβουρα – Γιώργος Τζαβέλλας: Παντρεύτηκαν κρυφά δύο ημέρες πριν τη βάφτιση της κόρης τους