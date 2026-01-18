Στον καναπέ της εκπομπής “Καλύτερα δε Γίνεται” με τη Ναταλία Γερμανού κάθισε η Βίκυ Κουλιανού, σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση. Το γνωστό μοντέλο αναφέρθηκε στη λαμπρή πορεία της στις πασαρέλες, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον Μιχάλη Ασλάνη, περιγράφοντας τη βαθιά τους σχέση. Μάλιστα, μοιράστηκε τη δύσκολη σύμπτωση της απώλειας του σχεδιαστή, η οποία συνέβη σχεδόν ταυτόχρονα με τον θάνατο του αγαπημένου της πατέρα.

«Ο θάνατος του Μιχάλη Ασλάνη ήταν κοντά με τον θάνατο του μπαμπά μου. Δεν πήγα στην κηδεία του, όπως δεν πήγα και στην κηδεία του μπαμπά μου», είπε αρχικά η Βίκου Κουλιανού.

«Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που φεύγουν είναι κάπου αλλού πολύ καλά. Σε μία τεράστια υπέροχη αγκαλιά. Ισχύει ότι κάποιος πρέπει να αποχαιρετά, αλλά οι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνο εκεί που θα παρευρεθείς, είναι μέσα μας. Αποχαιρέτησα τον μπαμπά μου ένα χρόνο μετά, ακούγοντας Μητροπάνο που ήταν ο αγαπημένος του τραγουδιστής», είπε στη συνέχεια η Βίκου Κουλιανού.

Για την στιγμή που ξέσπασε σε κλάματα πενθώντας τον πατέρα της, η Βίκυ Κουλιανού ανέφερε: «Ήμουν σε ένα στέκι στο Παγκράτι, σε ένα ρεμπετάδικο και δεν είχα καν κλάψει για τον θάνατο του μπαμπά μου. Μια παρέα δέκα ατόμων που ήμασταν και ξαφνικά σηκώθηκα από εκεί, βγήκα έξω και έκλαιγα με λυγμούς για μια ώρα. Οι αποχαιρετισμοί μέσα μας έχουν τον δικό τους χρόνο».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της η Βίκυ Κουλιανού είχε εξομολογηθεί πως μετά τον θάνατο του πατέρα της, η ίδια ξεκίνησε να παθαίνει κρίσεις πανικού, τις οποίες δεν κατάφερε να ξεπεράσει.

govastiletto.gr