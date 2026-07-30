Η Βίκυ Κουλιανού συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο και μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το γνωστό μοντέλο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram νέες φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει με λευκό μπικίνι και μαύρο καφτάνι, απολαμβάνοντας τη χαλαρή ατμόσφαιρα του «νησιού των ανέμων».

Η Βίκυ Κουλιανού, που συχνά ανεβάζει εικόνες από τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις, συνόδευσε τη δημοσίευσή της με την ευχή: «Καλή φωτεινή εβδομάδα για όλους», συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια από τους ακολούθους της.

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