Το 59χρονο μοντέλο ανέβασε, την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram τη φωτογραφία της κατά την οποία έκανε ηλιοθεραπεία, φορώντας ένα ριγέ μαγιό και χαμογελώντας.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Βίκυ Κουλιανού έγραψε χαρακτηριστικά: «Να τη γελάς τη ζωή. Δυναμώνουν τα θέλω σου, καταλαγιάζουν τα πρέπει».

Δείτε την φωτογραφία:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Koulianou (@vicky_koulianoy)

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