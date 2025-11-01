Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της Βίκυ Λέανδρος την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό κύκλο στο Πευκί Ευβοίας, όπου ζούσε.

Ο Λέανδρος Παπαθανασίου, ήταν τραγουδιστής και συνθέτης-στιχουργός και είχε γράψει πολλές από τις πρώτες επιτυχίες της κόρης του, μεταξύ των οποίων το «Après toi», με το οποίο είχε κερδίσει στη Eurovision το 1972, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο.

Πατέρας και κόρη δεν είχαν καλές σχέσεις εδώ και πολλά χρόνια.

Το τραγούδι «Après toi»

Ήταν μάλιστα ο πρώτος ερμηνευτής του ύμνου του Παναθηναϊκού

Ο Λέανδρος Παπαθανασίου ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα, ερμηνεύοντας «ελαφρά» τραγούδια και συνεργαζόμενος με διάφορους γνωστούς συνθέτες της εποχής. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ωστόσο μετανάστευσε με την σύζυγό του στη Γερμανία, προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό του για μια μουσική καριέρα.

Ήταν μάλιστα ο πρώτος ερμηνευτής του ύμνου του Παναθηναϊκού, τον οποίο συνέθεσαν, το 1958, ο Γιώργος Οικονομίδης και ο Γιώργος Μουζάκης.

Ο Λέανδρος συνέθεσε και έκανε την παραγωγή για πολλούς άλλους καλλιτέχνες όπως ο Χούλιο Ιγκλέσιας, Ντέμης Ρούσος, Νάνα Μούσχουρη, μεταξύ των άλλων. Οι συνθέσεις του ήταν πολύ λυρικές. Είχε συνθέσει μερικές από τις ομορφότερες μελωδίες του δυτικού δημοφιλούς ρεπερτορίου, συνδυάζοντας τον ελληνικό ήχο με το ευρωπαϊκό ύφος. Το 1983 αποσύρθηκε από την ενεργή δράση, επέστρεψε όμως στο στούντιο στις αρχές της δεκαετίας του ’90 αποκλειστικά για 3 δίσκους της Βίκυς, της κόρης του. Οι δίσκοι του είχαν πουλήσει πάνω από 120 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Υπέγραφε τη μουσική των τραγουδιών της, με το ψευδώνυμο Mario Panas και αναλάμβανε αποκλειστικά την παραγωγή των δίσκων και των συναυλιών της.

Στις 29 Αυγούστου 2024, με γραπτή δήλωσή του, γνωστοποίησε εξώδικο που απέστειλε στην κόρη του, Βίκυ, με το οποίο της απαγόρευσε να ερμηνεύσει τα τραγούδια που είχε δημιουργήσει ο ίδιος στη συναυλία της στο Ηρώδειο, στις 6 Σεπτεμβρίου. Ο λόγος που τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση ήταν η παράλειψη αναφοράς του ονόματός του.

govastiletto.gr – Σπάει τη σιωπή της η Βίκυ Λέανδρος μετά το εξώδικο του πατέρα της

Με πληροφορίες από: wikipedia