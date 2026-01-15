Στη στήλη της για τα ζώδια στο Buongiorno, η Βίκυ Παγιατάκη συζήτησε με τη Φαίη Σκορδά τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας.

Η κουβέντα πήρε απρόσμενη τροπή όταν η Σκορδά ζήτησε από την αστρολόγο να σχολιάσει απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», όπου η Ζήνα Κουτσελίνη τραγουδούσε α καπέλα.

Η Παγιατάκη ξεκαθάρισε: «Δεν είναι φίλη μου η Ζήνα. Έχουμε συνεργαστεί, αλλά φίλες δεν είμαστε. Μη λέμε υπερβολές τώρα. Το τραγούδι δεν μου αρέσει, εγώ άκουσα μουρμουρητό. Στην τηλεόραση οι φιλίες είναι περίεργο πράγμα. Είμαι ακριβολόγος. Όταν λέω κάτι, πρέπει να το εννοώ κιόλας».

