Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στον αέρα της εκπομπής Buongiorno, όταν η Βίκυ Παγιατάκη ήρθε αντιμέτωπη με μια παλιά φωτογραφία της μαζί με τον Γιώργο Μαρίνο, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Λίγο πριν ξεκινήσει τη στήλη της με τις αστρολογικές προβλέψεις, η Φαίη Σκορδά της έδειξε στον αέρα ένα παλιό εξώφυλλο εφημερίδας που αναφερόταν σε πιθανό γάμο του γνωστού showman με την αστρολόγο.

Μαζί με τον τίτλο προβλήθηκε και μια κοινή φωτογραφία τους από εκείνη την περίοδο.

Βλέποντας το στιγμιότυπο, η Παγιατάκη αιφνιδιάστηκε και αντέδρασε αυθόρμητα, εκφράζοντας την έκπληξη και τη συγκίνησή της. Θυμήθηκε ότι το δημοσίευμα είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση τότε, εξηγώντας πως επρόκειτο για έναν αυθορμητισμό του καλλιτέχνη, ενώ όπως είπε συχνά οι τίτλοι των εφημερίδων προσθέτουν… «λίγο πιπέρι και αλάτι».

Η ίδια μίλησε με θαυμασμό για τον Μαρίνο, τονίζοντας ότι υπήρξε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης που αγαπούσε βαθιά τη δουλειά του.

Όπως περιέγραψε, έδινε όλη του την ενέργεια στη σκηνή, φτάνοντας στο σημείο να αλλάζει συνεχώς πουκάμισο από την ένταση της παράστασης.

Μιλώντας για εκείνη την εποχή, η Παγιατάκη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και παραδέχθηκε ότι ο Μαρίνος πέρασε δύσκολες στιγμές στη ζωή του, αλλά παρέμεινε πάντα αφοσιωμένος στην τέχνη του και στο κοινό που τον αγαπούσε.

