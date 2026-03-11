Βαρύ πένθος σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαρίνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Ο ίδιος ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε ένα ιδιωτικό νοσηλευτικό γηροκομείο στα νότια προάστια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Από το πρωί, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον γνώριζαν καλά μιλούν για τον ίδιο με λόγια συγκίνησης, αδυνατώντας να πιστέψουν το χαμό του. Η Βίκυ Παγιατάκη σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, όταν πληροφορήθηκε το θάνατό του, μπήκε στο πλατό του Buongiorno και μίλησε με τρεμάμενη φωνή για την άγνωστη σχέση της με τον Γιώργο Μαρίνο και περιέγραψε όλα όσα έζησε στο πλευρό του.

Αρχικά, η Βίκυ Παγιατάκη, φανερά αναστατωμένη και με δάκρυα στα μάτια, είπε στην εκπομπή: «Είμαι πολύ ταραγμένη, τώρα το έμαθα. Είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Ήταν από τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου. Δεν εννοώ μόνο υλικά.Για εμένα ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μου. Πήρα πάρα πολλή αγάπη. Κολλήσαμε, γίναμε φίλοι, ποτέ δεν μείναμε μαζί με τον Γιώργο.Είχε την λεβεντιά που δεν την είχαν πολλοί. Εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολα. Δεν είναι όπως τώρα που άτομα του ίδιου φύλου αγκαλιάζονται. Ήταν τόσο γοητευτικός. Γινόταν χαμός, ήταν το ωραίο αγόρι, ταλαντούχος, χαρισματικός άνθρωπος.

Κάποια στιγμή ενώ ήξερα ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα, γίναμε φίλοι. Το πρώτο μήνυμα στον τηλεφωνητή μου ήταν ο Γιώργος. Κάποια στιγμή μου είπε ότι θέλει να μου κάνει πρόταση γάμου. Του είπα ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Κάποια στιγμή ακούω στο ραδιόφωνο “Ο Γιώργος Μαρίνος παντρεύεται την Βίκυ Παγιατάκη”. Έπαθα τον πρώτο πανικό της ζωής μου, δεν μου είχε πει κάτι. Ερχόντουσαν δημοσιογράφοι στο σπίτι μου. Του είπα ότι έπρεπε να μου το πει, εκείνος μου είπε ότι έτσι ένιωσα και το έκανα. Έγινε ένα σκηνικό και έπαιξε ξύλο με έναν δημοσιογράφο ότι μου βάζει λόγια ότι δεν θέλω να τον παντρευτώ. Του είπα ότι χοντραίνει το πράγμα και του είπα ότι δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί του.

Μετά με έβριζε, έλεγε ότι δεν είμαι “κυρία”. Ήξερα και μιλούσα με το περιβάλλον του για την κατάστασή του, ήξερα τον άνθρωπο που ήταν μαζί του στο πλευρό του. Δεν μπορούσα να πάω γιατί είχε 27 σκυλιά και γάτες και είμαι αλλεργική. Έμαθα ότι τον έχει αναλάβει μια κυρία με Κ κεφαλαίο και καθησυχάστηκα. Είχα συγκινηθεί που έμαθα ότι ο Σταμάτης Φσσούλης πήγαινε με το ταπεράκι και του έφερνε φαγητό εκεί που ήταν. Η τελευταία φορά που συναντηθήκαμε με τον Γιώργο ήταν όταν βρεθήκαμε στο ιατρείο για βελονισμό που είχαμε πάει και οι δύο. Πάντα μάθαινα για τον Γιώργο.

Επειδή είμαι ένας άνθρωπος διακριτικός δεν μπορούσα να πω κάτι, μάθαινα όμως για τον Γιώργο. Από εμένα και μετά άρχισε να ασχολείται με την αστρολογία. Εγώ δεν είχα επαφή για να σου πω λεπτομέρειες τι πώς και γιατί. Πρέπει να ομολογήσω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ. Όταν μου έκανε την πρόταση, ήμουν ερωτευμένη με κάποιον. Ήταν τόσο γενναιόδωρος, μου είχε στείλει ένα δέντρο τα Χριστούγεννα που ήταν 5 μέτρα. Εγώ ήμουν ερωτευμένη, ήρθε έτσι απροειδοποίητα να μου φέρει κάτι και είχε αφήσει έξω από το σπίτι μου 100 κόκκινα τριαντάφυλλα. Αυτό ήταν η αιτία να χωρίσω. Δεν ήξερα ακριβώς. Εκείνα τα χρόνια ένας άνθρωπος που δηλώνει ανοιχτά γκέι και σου λέει ότι θέλει να σε παντρευτεί, τι να υποθέσω; Χώρισα. Μέσα σε τρεις μέρες από το κλάμα που είχα ρίξει, είχα χάσει 3 κιλά, έπινα μόνο νερό. Ο Γιώργος μου έδωσε πάρα πολλά. Είχα γνωρίσει και την υπέροχη μητέρα του, έχω μόνο καλά πράγματα να πω. Πέρασα υπέροχα και τον ευχαριστώ» εξομολογήθηκε η Βίκυ Παγιατάκη για τον Γιώργο Μαρίνο.

