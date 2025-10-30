Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου η είδηση ότι η Δανάη Μπάρκα – η οποία είναι ζευγάρι με 35χρονο επιχειρηματία με αλυσίδα εστιατορίων σε Θεσσαλονίκη και Σέριφο – παντρεύεται.

Η κάμερα της εκπομπής Happy Day και ο Αλέξανδρος Ρούτας συνάντησαν χθες το βράδυ την Βίκυ Σταυροπούλου και τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη μετά τα δημοσιεύματα για γάμο της Δανάης Μπάρκα.

Η μητέρα της, μιλώντας στο τηλέφωνο, απέφυγε να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση, ενώ ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης δεν γνώριζε επί του θέματος, εκφράζοντας την αγάπη του για την Δανάη Μπάρκα την οποία την βλέπει ως κόρη του.

«Δεν μου τα λέει όλα η Δανάη. Φυσικά και είναι συγκινητικό να βλέπεις ευτυχισμένο το παιδί σου. Δεν ξέρω αν παντρεύεται, ρώτα την ίδια. Ακόμη και εάν μου έλεγε εμένα, πιστεύεις ότι θα έβγαινα και θα το έλεγα στις τηλεοράσεις. Φυσικά και μου ζητάει συμβουλές, φυσικά και της λέω και μου λέει», είπε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

Στη συνέχεια ο γνωστός ηθοποιός τόνισε πως και να γνώριζε λεπτομέρειες για την προσωπική ζωή της Δανάης Μπάρκα, δεν θα έδινε λεπτομέρειες στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Πιστεύεις, όμως, ότι εγώ θα έβγαινα στην τηλεόραση να πω τι μου λέει και τι της λέω; Γεια σας, παιδιά! Φιλιά», είπε στο κλείσιμο των δηλώσεων ο ηθοποιός.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» η Δανάη Μπάρκα ανέφερε για την προσωπική της ζωή: «Δεν θα ήθελα να παρουσιάσω μία σχέση μου δημόσια. Αν δεν είμαι σίγουρη για κάτι, φοβάμαι ότι πολλά μπορούν να συμβούν. Έχω ανεβάσει, απλώς δεν το έχουν ανακαλύψει. Έχω ανεβάσει story με σύντροφό μου. Αν εξαιρέσεις τη μεγάλη μου σχέση 9 χρόνων, μετά σχέση μου δεν έχει βγει προς τα έξω».

