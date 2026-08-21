Η Βίκυ Σταυροπούλου κολύμπησε κάτω από καταρράκτη, και μοιράστηκε στα social media βίντεο από αυτή τη μοναδική στιγμή.

Η ηθοποιός ανέβασε, την Πέμπτη 20 Αυγούστου, στο Instagram πλάνα στα οποία παρουσιάζεται μέσα στο νερό, δείχνοντας να απολαμβάνει το νερό που έπεφτε από ψηλά στο πρόσωπό της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Βίκυ Σταυροπούλου επισήμανε ότι αυτή η εμπειρία την αναζωογόνησε: «Κάθαρση, αναγέννηση, ευλογία», έγραψε.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Βικυ Σταυροπουλου (@vickystavropoulouofficial)

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