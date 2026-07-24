Μέσα από τη δημοφιλή σειρά «Είσαι το Ταίρι μου», η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Αλέξης Γεωργούλης δημιούργησαν ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά δίδυμα. Η μοναδική τους επικοινωνία μπροστά από τις κάμερες κέρδισε αμέσως την αγάπη των τηλεθεατών, ενώ η επαγγελματική τους σχέση εξελίχθηκε σε μια βαθιά αμοιβαία εκτίμηση που αντέχει στον χρόνο.

Πριν από μερικές ώρες, ο Αλέξης Γεωργούλης έκανε μια ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram μαζί με την Βίκυ Σταυροπούλου που αποδεικνύει πως παρά τα χρόνια που περνάνε, παραμένουν πολύ καλοί φίλοι και πως ο χρόνος δεν τους έχει χωρίσει. Μάλιστα, το χιούμορ συνεχίζει να υπάρχει μεταξύ τους.

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