Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε η Βίκυ Σταυροπούλου κατά τη διάρκεια της θεατρικής παράστασης «Μπαμπάδες με ρούμι», όταν οι συνεργάτες της ετοίμασαν μια όμορφη έκπληξη με αφορμή τα γενέθλιά της.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε στο επίκεντρο της βραδιάς, καθώς οι συνάδελφοί της επέλεξαν να της ευχηθούν επί σκηνής, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ζεστό και γιορτινό κλίμα.

Η κίνησή τους την αιφνιδίασε ευχάριστα, χαρίζοντάς της μια στιγμή που θα θυμάται.

Το ευχαριστήριο μήνυμα της Βίκυς Σταυροπούλου

Μετά τις ευχές που δέχτηκε, η ηθοποιός θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια όσους τη θυμήθηκαν και της έστειλαν τις ευχές τους.

Μέσα από την ανάρτησή της μοιράστηκε, παράλληλα, τις δικές της σκέψεις για τη ζωή, την αγάπη, την καλοσύνη και τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων.

«Δεν βρίσκω λόγια να σας ευχαριστήσω για τις αμέτρητες ευχές σας! Εύχομαι με τη σειρά μου, να περνούν τα χρόνια όμορφα, να αγαπάμε όσα ζητά η καρδιά μας, να αντιμετωπίζουμε με δύναμη και υπομονή τις δυσκολίες, να κρατάμε σφιχτά την καλοσύνη και τα χέρια των ανθρώπων μας, να μη λογαριάζουμε τι θα πάρουμε όταν δίνουμε, (αν και συνήθως ότι δίνεις παίρνεις) να χαιρόμαστε με ότι έχουμε και να γελάμε για να γεμίζει μουσική η ψυχή μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Βικυ Σταυροπουλου (@vickystavropoulouofficial)

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