Η Βίκυ Σταυροπούλου ήταν η πρώτη καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για την εγκυμοσύνη της κόρης της, Δανάης Μπάρκα.

«Δεν είμαι άνθρωπος που δίνει συμβουλές. Θεωρώ ότι τα παιδιά σε όλες τις ηλικίες, κάνουν αυτό που βλέπουν και καταλαβαίνουν και πολύ περισσότερο απ’ τον καθένα. Οι συμβουλές είναι άχρηστες», είπε αρχικά η Βίκυ Σταυροπούλου.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Νιώθω πολύ χαρούμενη γιατί είναι η Δανάη χαρούμενη. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Νιώθω χαρούμενη! Το πώς μου ανακοίνωσε η Δανάη την εγκυμοσύνη, δεν θα το μάθετε ποτέ, διότι αυτό είναι μια τόσο δική μας στιγμή που δεν είναι για να την μοιραστούμε».

Κατόπιν, η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε: «Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης το πρωί στο Happy Day είπε ότι εκείνος ήταν πάρα πολύ ψύχραιμος στην είδηση της εγκυμοσύνης, εσύ δεν ήσουν».

Με τη σειρά της, η Βίκυ Σταυροπούλου απάντησε: «Βγήκε ο Χρήστος και είπε τέτοιο πράγμα στο Happy Day; Θα με κάψει αυτός! Τα εν οίκω μη εν δήμω. Είμαι χαρούμενη, εύχομαι να πάνε όλα καλά».

govastiletto.gr – Βίκυ Σταυροπούλου: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της Δανάης Μπάρκα