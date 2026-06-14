Βίκυ Σταυροπούλου: Ο ξέφρενος χορός της στον γάμο της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση

Η Δανάη Μπάρκα και ο αγαπημένος της, Φάνης Μπότσης έζησαν, το Σάββατο 13 Ιουνίου, την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής τους. Οι δυο τους ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα, συγγενείς και φίλους.

Το ερωτευμένο ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης στη Μεσσηνία, σε μια τελετή γεμάτη συγκίνηση και όμορφες στιγμές. Η γαμήλια δεξίωση πραγματοποιήθηκε στο Euphoria Estate Messinia, την πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρεί η μητέρα της νύφης, Βίκυ Σταυροπούλου, στην περιοχή της Αβίας. Το ειδυλλιακό τοπίο, η εντυπωσιακή διακόσμηση και οι εκατοντάδες καλεσμένοι δημιούργησαν το ιδανικό σκηνικό για τη σημαντικότερη ίσως ημέρα της ζωής τους.

Οι καλεσμένοι δεν σταμάτησαν να χορεύουν και να διασκεδάζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με το κέφι να βρίσκεται στα ύψη και το ζευγάρι να απολαμβάνει κάθε στιγμή της μεγάλης του γιορτής.

Αναμφίβολα, μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν εκείνη που πρωταγωνίστησε η Βίκυ Σταυροπούλου. Η αγαπημένη ηθοποιός, και μητέρα της νύφης, σηκώθηκε να χορέψει μπροστά στους καλεσμένους και κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις.

Η Βίκυ Σταυροπούλου χόρεψε το αγαπημένο τραγούδι «Τη βραδιά μου απόψε», με τους παρευρισκόμενους να την παρακολουθούν χαμογελώντας, να τη χειροκροτούν και να απαθανατίζουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Φορώντας ένα εντυπωσιακό κίτρινο φόρεμα και κρατώντας ντέφι στα χέρια της, έδειχνε να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο της βραδιάς, γιορτάζοντας την ευτυχία της κόρης της.

govastiletto.gr – Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Βίκυς Σταυροπούλου στο γάμο της κόρης της