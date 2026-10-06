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Lifestyle

Βίκυ Σταυροπούλου: Οι ευχές στον Αλέξη Γεωργούλη για τα γενέθλιά του – «Παντοτινό μου ταίρι!»

Τους δύο ηθοποιούς συνδέει μια βαθιά φιλία
Βασίλης Κοντζεδάκης
06.10.2026 | 19:00 UPD:06.10.2026, 17:04
Βίκυ Σταυροπούλου: Οι ευχές στον Αλέξη Γεωργούλη για τα γενέθλιά του – «Παντοτινό μου ταίρι!»

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Η Βίκυ Σταυροπούλου έστειλε στον Αλέξη Γεωργούλη ιδιαίτερα θερμές ευχές, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, τιμώντας την ξεχωριστή ημέρα των γενεθλίων του.

Η δημοφιλής ηθοποιός ανέβασε μια πολύ τρυφερή selfie φωτογραφία, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί, αγκαλιασμένοι και φανερά ευδιάθετοι. Στο επάνω μέρος της εικόνας έγραψε «Σε αγαπώ», ενώ συνόδευσε την ανάρτηση με μια μουσική υπόκρουση και την εξής αυτολεξεί πρόταση:

«Χρόνια πολλά στο παντοτινό μου ταίρι!

Αυτή η ανάρτηση δεν ήταν μια απλή διαδικτυακή ευχή, αλλά μια ακόμη απόδειξη της βαθιάς φιλίας που συνδέει τους δύο ηθοποιούς.

Η γνωριμία και η συνεργασία τους στη σαρωτική τηλεοπτική επιτυχία «Είσαι το ταίρι μου», όπου υποδύθηκαν το αγαπημένο ζευγάρι, τη Στέλλα και τον Σωτήρη, ήταν η αφορμή για να δημιουργηθεί ένας ισχυρός δεσμός ζωής.

 

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