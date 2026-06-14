Η Βίκυ Σταυροπούλου θέλησε, λίγες ώρες μετά τον παραμυθένιο γάμο της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση στη Μάνη, να μοιραστεί δημόσια τη συγκίνησή της για τη σημαντικότερη ίσως στιγμή στη ζωή της κόρης της.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που έζησε έντονα κάθε στιγμή αυτής της ξεχωριστής ημέρας, έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Η Βίκυ Σταυροπούλου ανέβασε μια φωτογραφία από το γάμο, αποτυπώνοντας το μαγευτικό σκηνικό στη Μάνη, εκεί όπου η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης, παρουσία συγγενών και στενών φίλων.

Η ηθοποιός εξέφρασε, στη λεζάντα της ανάρτησής της, με συγκινητικά λόγια την αγάπη και την περηφάνια που νιώθει για την κόρη της.

«Στη δύση του ηλίου, στο ξωκλήσι ενός λόφου χθες το βράδυ το πολυτιμότερο πλάσμα της ζωής μου έζησε την πολυτιμότερη στιγμή της ζωής του! Για την @danai_barka και τον @fanis_mpotsis ανατέλλει μια καινούργια ζωή, που εύχομαι να είναι γεμάτη αγάπη και φως σαν τις ψυχές τους!» έγραψε συγκινημένη η Βίκυ Σταυροπούλου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Βικυ Σταυροπουλου (@vickystavropoulouofficial)

govastiletto.gr – Βίκυ Σταυροπούλου: Ο ξέφρενος χορός της στον γάμο της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση