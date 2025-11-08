Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Βίκυ Βολιώτη ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και παρέλαβε το πτυχίο της, τονίζοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά για να εκπληρώσει κανείς τα όνειρά του.

Η ηθοποιός μοιράστηκε την χαρά της με τους ακολούθους της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ορκωμοσία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στην ανάρτησή της, η Βίκυ Βολιώτη ανέφερε ότι ακολούθησε τη συμβουλή του πατέρα της, ο οποίος πριν φύγει από τη ζωή της είχε εκφράσει την επιθυμία να ολοκληρώσει τις σπουδές της. «Μπαμπά, το πήρα το πτυχίο που ήθελες τόσο πολύ και με είχες συμβουλέψει να πάρω λίγο πριν σε χάσω… Κάλλιο αργά παρά ποτέ», σημείωσε με συγκίνηση.

Η ηθοποιός προσέθεσε ότι στην ξεχωριστή αυτή ημέρα ήταν δίπλα της η κόρη της, Άννα, ενώ ευχαρίστησε θερμά τους συμφοιτητές και φίλους της για τη συμπαράστασή τους: «Όμως χωρίς τους συμφοιτητές μου, τη φοβερή αυτή ομάδα φίλων και συμπορευτών, τα πράγματα θα ήταν πολύ δυσκολότερα. Τους ευχαριστώ έναν-έναν. Αλέξανδρε, Αλεξάνδρα, Δήμητρα, Δημήτρη Μικ., Δημήτρη, Αγγελική, Ιωάννα, Θάνο, Αθηνά, Αγγελική Πασπ., Γιάννη, Στέλιο, Κατερίνα, σας φιλώ όλους».

