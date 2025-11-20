Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Vin Diesel απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης που είχε καταθέσει εναντίον του η πρώην βοηθός του, Άστα Γιονάσον, για ένα περιστατικό που φέρεται να συνέβη το 2010 στην Ατλάντα, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Fast 5.

Το δικαστήριο στο Λος Άντζελες απέρριψε την αγωγή, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να εκδικαστεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας, καθώς το υποτιθέμενο περιστατικό συνέβη σε άλλη Πολιτεία.

Σύμφωνα με την καταγγελία της Γιονάσον, εκείνη βρισκόταν στη σουίτα του ηθοποιού στο ξενοδοχείο St. Regis, όταν φέρεται να σημειώθηκαν οι ακατάλληλες πράξεις.

Ωστόσο, το δικαστήριο δεν προχώρησε στην εκδίκαση, κλείνοντας επίσημα την υπόθεση εις βάρος του Diesel.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος της νομικής διαμάχης, επιβεβαιώνοντας ότι ο Vin Diesel δεν θα αντιμετωπίσει ποινικές ή αστικές συνέπειες για το περιστατικό.

Vin Diesel cleared of sexual battery claims made by former assistant over Fast 5 filming https://t.co/JGutLW81hf — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 20, 2025

