Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Φαίνεται ότι η 21χρονη Angelina Censori ακολουθεί το τολμηρό παράδειγμα της μεγαλύτερης αδελφής της, Bianca, και έχει ξεκινήσει να «χτίζει» τη δική της παρουσία στα social media με ανάλογο στυλ.

Πρόσφατα, η Angelina δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram όπου εμφανίζεται με ένα αποκαλυπτικό φόρεμα, κάτι που θυμίζει τις εμφανίσεις της αδελφής της, Bianca.

Αυτή η ανάρτηση έχει συζητηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Χαίρομαι πολύ που ασχολείσαι με το μόντελινγκ. Το περίμενα, δεν είναι έτοιμοι!» σχολίασε ένας follower.

«Πώς νιώθεις που είσαι τόσο καυτή;» αναρωτήθηκε ένας δεύτερος με έναν τρίτο να υπερθεματίζει γράφοντας «είσαι το πιο όμορφο κορίτσι στο Instagram».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ANGEL (@angelinacensori)

govastiletto.gr -Bianca Censori: Φωτογραφήθηκε μέσα σε «φούσκα» και προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της!