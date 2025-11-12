Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια
Φαίνεται ότι η 21χρονη Angelina Censori ακολουθεί το τολμηρό παράδειγμα της μεγαλύτερης αδελφής της, Bianca, και έχει ξεκινήσει να «χτίζει» τη δική της παρουσία στα social media με ανάλογο στυλ.
Πρόσφατα, η Angelina δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram όπου εμφανίζεται με ένα αποκαλυπτικό φόρεμα, κάτι που θυμίζει τις εμφανίσεις της αδελφής της, Bianca.
Αυτή η ανάρτηση έχει συζητηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Χαίρομαι πολύ που ασχολείσαι με το μόντελινγκ. Το περίμενα, δεν είναι έτοιμοι!» σχολίασε ένας follower.
«Πώς νιώθεις που είσαι τόσο καυτή;» αναρωτήθηκε ένας δεύτερος με έναν τρίτο να υπερθεματίζει γράφοντας «είσαι το πιο όμορφο κορίτσι στο Instagram».
