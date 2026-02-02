Στιγμές έντονης συγκίνησης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής 1/2 στο νυχτερινό κέντρο όπου ηγούνται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Δέσποινα Βανδή. Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά τους και ανέβηκε στη σκηνή, με το κοινό να ξεσπά σε παρατεταμένα χειροκροτήματα στη μνήμη του αδελφού του, Παντελή.

Συγκεκριμένα, ο κόσμος άρχισε να καταχειροκροτά τον καλλιτέχνη, ο οποίος έχει ακολουθήσει τα χνάρια του αδερφού του μετά τον άδικο και πρόωρο χαμό του, ενώ, ο ίδιος προς τιμήν του αείμνηστου τραγουδιστή, τραγούδησε μια από τις επιτυχίες του.

Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης σε παλαιότερες δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής του Happy Day είχε μιλήσει για το γεγονός ότι πολλές είναι οι φορές που τον συγκρίνουν με τον Παντελή Παντελίδη, ωστόσο, όπως αποκάλυψε αυτό δεν τον ενοχλεί, καθώς είναι τιμή του να τον συγκρίνουν με έναν τόσο σπουδαίο καλλιτέχνη.

Συγκεκριμένα, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν με ενοχλεί που με συγκρίνουν με τον αδερφό μου. Όταν σε συγκρίνουν με τους καλύτερους, οδεύεις προς την επιτυχία».

