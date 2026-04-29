Μια ιδιαίτερη μουσική πρόταση μοιράστηκε ο Θοδωρής Μαραντίνης με τους ακολούθους του, δίνοντας μια εντελώς νέα διάσταση στο εμβληματικό τραγούδι του Πάνου Κιάμου. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης παρουσίασε μια English version του «Φωτιά με Φωτιά», αποδεικνύοντας πως οι καλές μελωδίες μπορούν να σταθούν σε κάθε γλώσσα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε σε εκδήλωση του ραδιοφωνικού σταθμού Ρυθμός 9,49 , «Νύχτα Εκτός Ρυθμού» να τραγουδάει σε αγγλικούς στίχους, το κομμάτι που κυκλοφόρησε ο Πάνος Κιάμος το 2012.

Στο απόσπασμα ο Θοδωρής Μαραντίνης χόρευε, ενώ παράλληλα παρουσίαζε μία διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού, δείχνοντας να απολαμβάνει τη στιγμή.

Η εναλλακτική αυτή προσέγγιση ανέδειξε την ικανότητα του Μαραντίνη να πειραματίζεται με διαφορετικά είδη, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο ενέργεια.

