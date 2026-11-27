Το «ΒΙΝΥΛΙΟ» επιστρέφει με νέα επεισόδια και ξεκινά τη φετινή σεζόν με ένα ταξίδι στο παρελθόν.

Η πρώτη εκπομπή θα προβληθεί την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, στις 23:20, στο MEGA και θα είναι αφιερωμένη στην ιστορία του σταθμού.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση, θα θυμηθούν τα πρώτα χρόνια του MEGA, όταν τη δεκαετία του ’90 έκανε την εμφάνισή της η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα.

Οι τηλεοπτικές στιγμές των 90s επιστρέφουν

Μέσα από το πρώτο επεισόδιο, οι τρεις παρουσιαστές θα ανατρέξουν στις εκπομπές, τις σειρές και τα πρόσωπα που σημάδεψαν εκείνη την εποχή.

Στο αφιέρωμα θα θυμηθούν τις πρώτες ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκπομπές, τις σατιρικές και αθλητικές παραγωγές, τα τηλεπαιχνίδια και τα μεγάλα shows που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Φυσικά, από την αναδρομή δεν θα λείπουν οι ελληνικές και ξένες σειρές, αλλά και οι χαρακτηριστικές ατάκες που έμειναν στη μνήμη των τηλεθεατών.

Το μήνυμα του Αντώνη Κανάκη για την πρεμιέρα

Με βασικό σημείο αναφοράς τη μουσική, το «ΒΙΝΥΛΙΟ» παρουσιάζει τη δική του αναδρομή σε μια δεκαετία που άφησε το αποτύπωμά της στην ελληνική τηλεόραση. Η εκπομπή, που έχει τον χαρακτήρα ενός ραδιοφώνου με εικόνα και ήχο, καλεί το κοινό να συμμετάσχει σε αυτή τη νοσταλγική διαδρομή.

Στο trailer της πρεμιέρας, ο Αντώνης Κανάκης δίνει το στίγμα του αφιερώματος, λέγοντας: «Το MEGA καλωσόρισε εμάς και εμείς θα καλωσορίσουμε το MEGA».

Το «ΒΙΝΥΛΙΟ» κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου στις 23:20 και θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη από τη συχνότητα του MEGA.

Govastiletto.gr – Αντώνης Κανάκης: Αποκαλύπτει πρώτη φορά για τη μεταγραφή του στο MEGA