Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα στα γυρίσματα του ταξιδιωτικού ριάλιτι «Escapers». Στο πρόσφατο επεισόδιο, η Πόπη Μαλλιωτάκη και ο Βασίλης Λαζαρίδης βρέθηκαν στην Κρήτη, τη γενέτειρα της τραγουδίστριας, όπου συνέβη το απρόοπτο γεγονός.

Μαμά και γιος πραγματοποίησαν γυρίσματα και στους τέσσερις νομούς στη μεγαλόνησο, με το τελευταίο και πιο πρόσφατο επεισόδιο τους να είναι στα Χανιά. Οι ίδιοι, ενώ βρίσκονταν στο παλιό λιμάνι των Χανίων πήραν ένα πολυτελές σκάφος προκειμένου να ταξιδέψουν στο νησάκι που βρίσκεται απέναντι από το λιμάνι, τους Αγίους Θεοδώρους.

Τι συνέβη στα γυρίσματα των Escapers με την Πόπη Μαλλιωτάκη

Ενώ όλα κυλούσαν κανονικά με τους παρουσιαστές να διασκεδάζουν και να απολαμβάνουν την σκαφάτη βόλτα τους, συνέβη ένα απρόσμενο περιστατικό που «τάραξε» την τραγουδίστρια και την έκανε έξαλλη κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μία τουρίστρια, η οποία είχε επιβιβαστεί μαζί τους στο σκάφος, έκανε ντους μετά τη βουτιά της στη θάλασσα και άφησε ανοιχτή την πόρτα.

Η Πόπη Μαλλιωτάκη βρισκόταν ακριβώς απ’ έξω από την πόρτα με γυρισμένη την πλάτη της και συνομιλούσε με τον Βασίλη Λαζαρίδη, ο οποίος εκείνη τη στιγμή απολάμβανε το μπάνιο του στη θάλασσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η τουρίστρια να «λούσει» στην κυριολεξία την τραγουδίστρια… γεγονός που την έκανε έξαλλη!

Δείτε το απόσπασμα στο 42:37

