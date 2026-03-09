Η Νατάσα Μποφίλιου έγινε viral στα social media, μετά από μια απρόσμενη εμφάνιση σε πάρτι μασκέ.

Η γνωστή τραγουδίστρια, ντυμένη λεοπάρδαλη, αποφάσισε να τραγουδήσει ένα τσιφτετέλι του Πάνου Κιάμου, προκαλώντας ενθουσιασμό στους παρευρισκόμενους.

Το βίντεο, που κυκλοφορεί στο TikTok, δείχνει τη Μποφίλιου να ερμηνεύει με πάθος τη διάσημη επιτυχία «Φωτιά με φωτιά», με τους χρήστες να σχολιάζουν χαριτολογώντας για την ενέργεια και την ατμόσφαιρα του party: «Ρε πόσο ήπια; Γιατί βλέπω τη Μποφίλιου να τραγουδάει φωτιά με φωτιά;».

Η στιγμή έγινε αμέσως viral, αποδεικνύοντας ότι η τραγουδίστρια μπορεί να «ανάψει φωτιές» όχι μόνο με τις επιτυχίες της στη δισκογραφία, αλλά και με αυθόρμητες εμφανίσεις εκτός σκηνής.

ΕΝΤΑΞΕΙ ΤΕΛΟΟΟΟΣΣΣ🔥

♬ πρωτότυπος ήχος – paidi ths Bofiliou

Govastiletto.gr – «Όλα γίνονται για κάποιο λόγο»: Η Νατάσσα Μποφίλιου σπάει τη σιωπή της για την παγκόσμια περιοδεία