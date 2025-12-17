Μια ακόμη viral στιγμή χάρισε στο κοινό του ο Ευτύχης Μπλέτσας, όταν κατά τη διάρκεια του νέου επεισοδίου του στο YouTube, ο γνωστός παρουσιαστής φαίνεται να ρίχνει μπουνιά στο γνωστό μηχάνημα και στη συνέχεια να πέφτει στο έδαφος!

Αναλυτικότερα, στο τελευταίο του live στο YouTube ο Ευτύχης Μπλέτσας βρέθηκε στη «Μαγική Πόλη», το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο που έχει δημιουργηθεί στο Ελαιόρεμα Πυλαίας. Εκεί έκανε βόλτα, μίλησε κόσμο που τον ακολουθούσε και φυσικά απόλαυσε κάθε γωνιά στο χριστουγεννιάτικο πάρκο.

Ανάμεσα σε άλλα παιχνίδια, βρήκε και το γνωστό μηχάνημα των λούνα παρκ, με τη μπουνιά και μάλιστα ενθουσιάστηκε καθώς όπως είπε στον κόσμο που είχε μαζευτεί κοντά του, δεν είχε παίξει ποτέ ξανά. Ο Ευτύχης Μπλέτσας πήρε φόρα, χτύπησε με το χέρι του τον στόχο αλλά από την… φόρα που είχε κατέληξε στο έδαφος.

Φυσικά δεν έχασε το χαμόγελό του καθώς όπως και όσοι ήταν κοντά ξέσπασαν σε γέλια.

Σημειώνεται πως η πρώτη viral… τούμπα του γνωστού παρουσιαστή είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο, όταν είχε στριφογυρίσει σε κολώνα φωτισμού έξω από εκκλησία στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου με αποτέλεσμα αυτή να πέσει στο έδαφος και μαζί της ο Ευτύχης Μπλέτσας.

