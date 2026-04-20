Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου βρίσκεται στην Κένυα, όπου απολαμβάνει ένα ταξίδι ζωής, κάνοντας σαφάρι και ήρθε σε επαφή με τη φυλή των Μασάι, με τους οποίους μάλιστα διασκέδασε και χόρεψε με τη ψυχή της.

Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» άκουσε το τραγούδι της Έλλης Κοκκίνου «Μασάι» και δεν δίστασε να το χορέψει μαζί με μέλη της φυλής, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο και χιουμοριστικό στιγμιότυπο, το οποίο ανέβασε στο TikTok της & έγινε αμέσως viral.

Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε με χιούμορ:

«Στην Αφρική θα πάω με τους Μασάι… κι αυτός ακόμα typing».

Ενώ πρόσθεσε και σε δεύτερη ανάρτηση:

«Μπας και ξεφύγω από το stalking».

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μοιράστηκε και στιγμές από το σαφάρι της, όπου ήρθε κοντά με την άγρια φύση, ακόμη και ταΐζοντας καμηλοπάρδαλη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Στην άγρια φύση, εκεί που η ψυχή απελευθερώνεται».

