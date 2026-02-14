Η εμφάνιση της Sharon Stone στον 68ο Χορό της Όπερας της Βιέννης (Opernball) το βράδυ της 12ης Φεβρουαρίου 2026 αποτέλεσε την πιο πολυσυζητημένη στιγμή της φετινής διοργάνωσης.

Η Sharon Stone βρέθηκε στην καρδιά ενός από τα πιο εμβληματικά γεγονότα της Ευρώπης, του 68ου Χορού της Κρατικής Όπερας της Βιέννης, και η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη. Η 67χρονη σταρ συγκίνησε το κοινό, καθώς τα δάκρυα δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν κατά τη διάρκεια της λαμπερής βραδιάς, δείχνοντας την ανθρώπινη πλευρά της μέσα σε ένα γεγονός γεμάτο παράδοση, λάμψη και υψηλή αισθητική.

Η 67χρονη ηθοποιός ήταν η επίσημη καλεσμένη του επιχειρηματία Richard Lugner Jr. (συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση των Lugner να προσκαλούν διεθνείς σταρ). Η συγκίνησή της κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης —όπου 144 ζευγάρια πρωτοεμφανιζόμενων (debutantes) χόρεψαν το παραδοσιακό βαλς— έγινε viral στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η Sharon Stone παρακολούθησε την τελετή έναρξης από θεωρείο την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, εμφανώς φορτισμένη, σκουπίζοντας τα μάτια της με χαρτομάντηλο καθώς τα νεαρά ζευγάρια έκαναν την είσοδό τους στην αίθουσα.

Ο εμβληματικός θεσμός, που χρονολογείται από το 1814, μετατρέπει κάθε χρόνο την Κρατική Όπερα της Βιέννης σε εντυπωσιακή αίθουσα χορού για το φιλανθρωπικό γκαλά. Το πρόγραμμα ξεκινά με την επίσημη εμφάνιση του Προέδρου της Αυστρίας στο αυτοκρατορικό μπαλκόνι και συνεχίζεται με 180 ντεμπιτάντ – νέους και νέες ηλικίας 17 έως 24 ετών – που ανοίγουν τον χορό με τον παραδοσιακό βιεννέζικο βαλς, μία τελετουργική στιγμή που αποτελεί την «καρδιά» της διοργάνωσης. Η βραδιά ολοκληρώνεται τις πρώτες πρωινές ώρες, αφήνοντας ανεξίτηλες εντυπώσεις σε όσους παρακολούθησαν το φιλανθρωπικό μπαλκόνι.

