Viral διαστάσεις έχει πάρει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με την Πέγκυ Ζήνα να υποδύεται την Αμαλία από τη σειρά «Στο Παρά Πέντε», ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ματώνω».

Η γνωστή τραγουδίστρια αναβίωσε με χιούμορ την αξέχαστη σκηνή που είχε ενσαρκώσει η Ζέτα Μακρυπούλια, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο TikTok από τη make-up artist της Πέγκυς Ζήνα και δείχνει την τραγουδίστρια μέσα στο καμαρίνι του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται, να μεταμορφώνεται εμφανισιακά και να αναπαριστά τη χαρακτηριστική σκηνή της επιτυχημένης σειράς. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν ιδιαίτερα θετική, με τα σχόλια να εξυμνούν το χιούμορ και την αυθόρμητη διάθεση της τραγουδίστριας.

