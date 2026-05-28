Σε μια αντικειμενική αποτίμηση της χρονιάς προχώρησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παραδεχόμενος ότι η αγωνιστική περίοδος για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό έκλεισε μακριά από τους αρχικούς στόχους του συλλόγου. Ο πρόωρος αποκλεισμός των «πρασίνων» από το Final Four της Euroleague μετά την ήττα από τη Βαλένθια, σε συνδυασμό με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου από τον Ολυμπιακό μέσα στο «T-Center», σφράγισαν μια εξαιρετικά δύσκολη σεζόν για την ομάδα.

Απέφυγε τις έντονες αντιδράσεις του παρελθόντος

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που συχνά βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω των τοποθετήσεων και των αναρτήσεών του στα social media, αυτή τη φορά εμφανίστηκε ιδιαίτερα ψύχραιμος μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του. Μάλιστα, προς έκπληξη όλων, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός απέφυγε τις έντονες αντιδράσεις του παρελθόντος και έδειξε να αποδέχεται την κατάσταση, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα για αλλαγές και νέα αρχή ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον Ολυμπιακό και τους αθλητές του.

Μέσα από τα προσωπικά του προφίλ σε Instagram και TikTok, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε βίντεο στα οποία τραγουδά καραόκε και διασκεδάζει, με τα σχετικά αποσπάσματα να γίνονται γρήγορα viral.

«Τι κι αν ο Ολυμπιακός πήρε την Euroleague μέσα στο ΟΑΚΑ; Ο πρόεδρος το διασκεδάζει με καραόκε» έγραψε στην περιγραφή του.

