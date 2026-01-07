Ένα μικροατύχημα αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Νίνο σε νυχτερινό κέντρο. Τι συνέβη;
Την ώρα που ο τραγουδιστής ερμήνευε το τραγούδι “Σαν ναυαγοί”, η βάση του μικροφώνου γλίστρησε από τα χέρια του ενώ την είχε σηκώσει στον αέρα. Με αστραπιαία αντανακλαστικά, ο Νίνο κατάφερε να το συγκρατήσει προτού πέσει στη σκηνή, συνεχίζοντας το πρόγραμμά του σαν να μη συνέβη τίποτα.
Δείτε το βίντεο που έγινε viral:
@ntinapag Το μικρόφωνο φαίνεται να ξέρει την ψυχολογία μου καλύτερα από μένα. #fyp #nino #mpouzoukia #fyy ♬ Event Horizon (STEM percussion) – Altitude Music / BMGPM
