Ο Σάκης Ρουβάς φαίνεται πως έχει… μια ιδιαίτερη σχέση με τα παντελόνια του πάνω στη σκηνή, καθώς ακόμη ένα απρόοπτο σκηνικό έγινε viral το βράδυ του Σαββάτου.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται μαζί με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου, ο δημοφιλής τραγουδιστής χάρισε στο κοινό ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο.

Σε μια αυθόρμητη και δυναμική στιγμή του προγράμματος, σήκωσε στα χέρια του τη συνάδελφό του στο πλαίσιο της χορογραφίας, όμως η ένταση της κίνησης είχε… απρόβλεπτες συνέπειες.

Θαμώνες του μαγαζιού κατέγραψαν σε βίντεο τη στιγμή που το παντελόνι του Σάκη Ρουβά σκίστηκε ξανά στο πίσω μέρος, με το στιγμιότυπο να κάνει αμέσως τον γύρο των social media.

Ο ίδιος, πιστός στο εκρηκτικό του στυλ και τη θεατρικότητα που τον χαρακτηρίζει, δεν φάνηκε να πτοείται, ενώ τόσο εκείνος, όσο και η Νατάσσα Θεοδωρίδου αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ.

Η τραγουδίστρια σχολίασε γελώντας «ωραίο ήταν», με τον Σάκη Ρουβά να απαντά χαλαρά: «Ένα παντελόνι παραπάνω… ξέρετε πόσα έχω σκίσει».

Govastiletto.gr – Η Βίκυ Καγιά και ο Σάκης Ρουβάς έκλεψαν την παράσταση στην έναρξη του MadWalk 2025 – Δείτε το βίντεο