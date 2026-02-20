Μια απρόσμενη και άκρως viral στιγμή σημειώθηκε σε πρόσφατη συναυλία της Shakira στο El Salvador, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran».

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, ένας θαυμαστής σήκωσε στο κοινό μια μάσκα με το πρόσωπο του πρώην συντρόφου της, Gerard Piqué, απεικονισμένο σαν διάβολο με κόκκινα κέρατα και φλεγόμενα μάτια.

Το στιγμιότυπο δεν πέρασε απαρατήρητο από τη 48χρονη Κολομβιανή σταρ.

Την ώρα που ερμήνευε το «BZRP Music Sessions #53» – τραγούδι που πολλοί έχουν συνδέσει με τον πολυσυζητημένο χωρισμό τους – η Shakira αρχικά έδειξε εμφανώς έκπληκτη, στρέφοντας το βλέμμα της προς το σημείο του κοινού όπου βρισκόταν η μάσκα.

Ωστόσο, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χαμογέλασε και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της, αποδεικνύοντας τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία της.

Το βίντεο από τη στιγμή που κυκλοφόρησε στα social media, έγινε αμέσως viral, με τους χρήστες να σχολιάζουν θετικά την αντίδρασή της, χαρακτηρίζοντάς τη αυθόρμητη και γεμάτη αυτοπεποίθηση.

Για πολλούς, η στάση της έδειξε πως έχει αφήσει πίσω της το παρελθόν και συνεχίζει δυναμικά τη μουσική της πορεία.

