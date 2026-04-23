Viral έχει γίνει στο TikTok ένας Κινέζος κάτοικος Πάφου, ο Dominik, ο οποίος επιχείρησε να ερμηνεύσει το αγαπημένο τραγούδι του Παντελή Παντελίδη, «Παραμυθιάζομαι». Το βίντεο που ανέβηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου δείχνει την προσπάθειά του να αποδώσει τον ελληνικό στίχο, προκαλώντας ποικίλα και θετικά σχόλια στην πλατφόρμα.

«Μήπως μόλις προσέβαλα ολόκληρη την ελληνική γλώσσα;» σημείωσε ο Κινέζος στη λεζάντα της δημοσίευσής του, εκφράζοντας μία σκέψη του σχετικά με την επιλογή να τραγουδήσει ένα ελληνικό κομμάτι.

govastiletto.gr -Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Δεν πάω να κάνω τη συνέχειά του. Ήταν αυτός που ήταν»