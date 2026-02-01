Ένα βίντεο από κεντρική πλατεία στην Πολωνία έχει γίνει viral στο TikTok, καθώς οι κάτοικοι χόρευαν και τραγουδούσαν όλοι μαζί το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη «Τι σου έχω κάνει», που ακουγόταν στη διαπασών.

Το σκηνικό θύμιζε μικρό πάρτι, με τον κόσμο να διασκεδάζει ασταμάτητα υπό τους ρυθμούς της ελληνικής επιτυχίας.

Ο λόγος πίσω από το απρόσμενο αυτό event παραμένει ασαφής. Σύμφωνα με τα σενάρια, είτε ένας γνωστός TikToker από την Πολωνία, που συνηθίζει να βάζει μουσική από διάφορες χώρες στην πλατεία, επέλεξε αυτή τη φορά τον Γιώργο Μαζωνάκη, είτε κάποια ομάδα Ελλήνων βρέθηκε εκεί και έβαλε τη μουσική στη διαπασών για να δημιουργήσει κέφι και χορό.

Το βίντεο έχει προκαλέσει χαμό στα social media, με τους χρήστες να εντυπωσιάζονται από τη ζωντάνια και την απρόσμενη δημοφιλία του ελληνικού τραγουδιού στην Πολωνία.

