Για πολλούς αθλητές, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μια μοναδική εμπειρία γεμάτη ένταση, στόχους και διεθνείς γνωριμίες. Για τη Σοφία Κέρμπι, όμως, φαίνεται πως η φετινή διοργάνωση στο Μιλάνο – Κορτίνα έχει και… ρομαντική διάσταση.

Η Αμερικανίδα αθλήτρια του λουτζ έχει καταφέρει να γίνει viral, καθώς – σύμφωνα με όσα αποκάλυψε – λαμβάνει περίπου 600 μηνύματα την ημέρα από θαυμαστές και συναθλητές που της ζητούν ραντεβού.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με χιουμοριστική διάθεση, ανέφερε πως «η πιο περιζήτητη εργένης έφτασε στο Ολυμπιακό Χωριό», προσκαλώντας όποιον ενδιαφέρεται να της στείλει μήνυμα ενόψει της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου.

Παρά τον χαλαρό τόνο, η ίδια ξεκαθάρισε σε συνέντευξή της ότι είναι ανοιχτή στο να γνωρίσει κόσμο και να ζήσει την εμπειρία, χωρίς απαραίτητα να αναζητά τον «ιδανικό σύντροφο». Με χιούμορ αναφέρθηκε και στους συναθλητές της από άλλα αγωνίσματα, λέγοντας: «Υπάρχουν σλάιντερς, bob, skeleton και curling – και νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι… ήδη πατεράδες».

Όπως τόνισε, πριν από οτιδήποτε πιο σοβαρό, θα προτιμούσε «έναν καφέ για να δω αν είναι εντάξει», ενώ αποκάλυψε πως έχει ήδη κανονίσει δύο ραντεβού για τις 14 Φεβρουαρίου.

Σε μια διοργάνωση όπου η πίεση είναι μεγάλη, η Σοφία Κέρμπι φαίνεται πως επιλέγει να απολαμβάνει και την πιο ανάλαφρη πλευρά των Αγώνων.