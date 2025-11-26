Ο τραγουδιστής Mario Dewar Barrett, ευρύτερα γνωστός ως Mario, υπέστη περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισής του. Το βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει μια γυναίκα, η οποία φέρεται να φορούσε βέρα, να προβαίνει σε άσεμνη χειρονομία αγγίζοντας τον τραγουδιστή στον καβάλο, το βράδυ του Σαββάτου σε συναυλία στο Ντιτρόιτ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε άλλος θεατής, την ώρα που ο 39χρονος τραγουδιστής ήταν στη σκηνή, μια γυναίκα τον άρπαξε από τον καβάλο.

Ο Mario, ο οποίος φάνηκε να δυσανασχετεί από την κίνηση της γυναίκας, συνέχισε να ερμηνεύει λέγοντας προς την δράστη «σταμάτα να το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ».

Mario a été agressé sexuellement par une fan sur scène hier.

Il lui a demandé d’arrêter . pic.twitter.com/C7UITJhUXl — Steevy Musicfeelings (@elmusicfeelings) November 25, 2025

Σύμφωνα με την χρήστη του TikTok που κατέγραψε το περιστατικό «στην πραγματικότητα ήταν αρκετά ευγενικός, νόμιζα ότι η ασφάλειά του θα την έσπρωχνε μακριά, αλλά κορίτσι μου, φαίνεται ότι φορούσε βέρα».

«Αυτό είναι κυριολεκτικά επίθεση!» έγραψε ένας σχολιαστής, «γιατί να πιστεύεις ότι αυτό είναι εντάξει;», αναρωτήθηκε κάποιος άλλος, «αυτό δεν είναι αποδεκτό με κανένα κριτήριο», έγραψε ένας τρίτος.

