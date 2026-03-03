Η Emily Ratajkowski μπορεί να ήταν το βαρύ πυροβολικό, όμως στην επίδειξη του Οίκου Gucci στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, το πρόσωπο που πυροδότησε εξίσου μεγάλη συζήτηση ήταν η Vivian Jenna Wilson, η 22χρονη τρανς κόρη του δισεκατομμυριούχου Elon Musk.

Στο εντυπωσιακό σόου Fall/ Winter 2026 του Gucci, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Demna, η Vivian Jenna Wilson περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας ένα μεταξωτό λευκό φόρεμα με έντονο σκίσιμο και ένα ακάλυπτο ώμο. Το look ολοκληρώθηκε με λαμπερά ψηλά τακούνια και ένα glittery ασημί clutch, με τα μακριά ξανθά μαλλιά της περασμένα πίσω από ένα ώμο.

Λίγα μόλις λεπτά μετά την εμφάνισή της, η Vivian Jenna Wilson γιόρτασε το ορόσημο της καριέρας της μέσα από τα social media. «Μόλις περπάτησα για τον Gucci lmfao», έγραψε σε Instagram story, ανεβάζοντας μια selfie χωρίς μακιγιάζ. Ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά που η 22χρονη βρέθηκε στο επίκεντρο της μόδας.

Το ξεκίνημα και η καριέρα

Η Vivian Jenna Wilson γεννήθηκε στις 17 Απριλίου 2004 στο Los Angeles, από την πρώτη σύζυγο του Elon Musk, την συγγραφέα Justine Wilson.

Το 2020 έκανε coming out ως τρανς γυναίκα και ξεκίνησε διαδικασία επαναπροσδιορισμού φύλου, ενώ το 2022 άλλαξε επίσημα το όνομά της. Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι πλέον δεν επιθυμεί να έχει σχέση με τον πατέρα της, ο οποίος δεν στήριξε την απόφασή της, ενώ είχε χωρίσει ήδη με τη μητέρα της από το 2008.

Τα τελευταία χρόνια, οι σχέσεις τους είναι ανύπαρκτες, με τη Vivian Jenna Wilson να δηλώνει ότι από το 2020 είναι οικονομικά ανεξάρτητη. Σε μια προσπάθεια να ζήσει μια «κανονική ζωή», η Vivian επέλεξε να ζει με τρεις συγκάτοικους στο Los Angeles και να εξοικονομεί χρήματα, δηλώνοντας ότι παρά τη φήμη του πατέρα της, δεν έχει πρόσβαση σε τεράστια περιουσιακά στοιχεία και πρέπει να μεριμνά για τα βασικά της έξοδα.

Επίσης, έχει σπουδάσει ξένες γλώσσες και ζήσει σε διάφορα μέρη του κόσμου, από το Quebec του Καναδά μέχρι το Tokyo, με στόχο να γίνει μεταφράστρια, πριν εγκαταλείψει τις σπουδές λόγω μοναξιάς και πίεσης.

Τον Μάρτιο του 2025 εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Teen Vogue. Δύο μήνες αργότερα έκανε το ντεμπούτο της στο μόντελινγκ σε συνεργασία με το Wildfang, ενώ τον Μάιο πρωταγωνίστησε σε καμπάνια του brand εσωρούχων TomboyX, μια φωτογράφιση που, όπως παραδέχθηκε αργότερα, αποτέλεσε προσωπική πρόκληση.

«Ήμουν τρομοκρατημένη. Πριν από αυτό, ήμουν από τους ανθρώπους που δεν έδειχναν καθόλου δέρμα, ποτέ. Ακόμη και στην καθημερινότητά μου, όπως όταν πήγαινα στην παραλία με φίλους, δεν φορούσα μαγιό», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Vanity Fair.

Και συνέχισε: «Ήταν πολύ, πολύ αγχωτικό, αλλά ήθελα να το κάνω γιατί ήθελα να αποκτήσω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για το σώμα μου. Νιώθω ότι έχω αυτοπεποίθηση, αλλά ήθελα να το αποδείξω αυτό στον εαυτό μου, αν βγάζει νόημα».

Μέχρι τον Σεπτέμβριο είχε πραγματοποιήσει ήδη το ντεμπούτο της στην πασαρέλα, περπατώντας στο σόου Άνοιξη 2026 του CHRISHABANA κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης.

Καθώς η αναγνωρισιμότητά της αυξανόταν, αυξανόταν και η δημόσια κριτική. Μιλώντας πέρυσι στο The Cut, η Vivian παραδέχθηκε: «Δεν είμαι πολύ καλή στο να είμαι διάσημη. Είναι δεξιότητα. Πάλεψα τόσο σκληρά και για τόσο καιρό για να με βλέπουν ως έναν κανονικό άνθρωπο. Υπήρξε μια στιγμή, ακριβώς πριν γίνω διάσημη, που κανείς δεν ήξερε ποια είμαι. Ήταν υπέροχο».

Και πρόσθεσε: «Όλοι με αντιμετώπιζαν ως έναν κανονικό άνθρωπο. Κάπως μου λείπει αυτό. Αλλά μου αρέσει και το να είμαι διάσημη».

Τα μηνύματά της εκτός πασαρέλας

Με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους στα social media, η Vivian Jenna Wilson έχει αναδειχθεί γρήγορα σε μια δυναμική φωνή της LGBTQ+ κοινότητας, υποστηρίζοντας ζητήματα όπως η υγεία, η οικονομική ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε μια εποχή όπου η μόδα συχνά χρησιμεύει ως πλατφόρμα κοινωνικού σχολιασμού και πολιτισμικής ταυτότητας, η Vivian Jenna Wilson βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του διαλόγου, όχι ως «παιδί ενός δισεκατομμυριούχου», αλλά ως μια φωνή με δική της κατεύθυνση και επιρροή.

