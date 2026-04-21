Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης αποκάλυψε πως έχει καταφέρει να χάσει 12 κιλά, μιλώντας ανοιχτά για τη μεγάλη αλλαγή που έκανε στη ζωή και τη διατροφή του.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Το Πρωινό, ο ηθοποιός εξήγησε πως η απόφαση για αλλαγή ήρθε όταν η διατροφολόγος του, τού επισήμανε κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό: παρότι είναι 63 ετών, τα όργανά του λειτουργούσαν σαν να ήταν 78.

Αυτή η διαπίστωση στάθηκε καθοριστική για να πάρει την κατάσταση πιο σοβαρά.

Όπως παραδέχτηκε, στο παρελθόν είχε «ξεφύγει» λόγω της αγάπης του για το φαγητό, φτάνοντας μάλιστα να μπορεί να καταναλώσει πολύ μεγάλες ποσότητες.

Σήμερα όμως, έχει αλλάξει πλήρως τις συνήθειές του, ακολουθώντας πρόγραμμα διατροφής με τη βοήθεια ειδικού, χωρίς να καταφεύγει σε ενέσεις ή άλλες μεθόδους.

Ο ίδιος τόνισε πως δεν πεινάει, καθώς τρέφεται τακτικά μέσα στην ημέρα, ενώ ήδη έχει χάσει 10 κιλά λίπους, με στόχο να συνεχίσει με πειθαρχία, ώστε να μην επιστρέψει στις παλιές του συνήθειες.

«Ξέφυγα από χαρά, μπορούσα να φάω ένα ολόκληρο τραπέζι», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως πλέον απολαμβάνει το φαγητό με μέτρο και ισορροπία, χωρίς στερήσεις.

Govastiletto.gr – Αφοπλιστικός ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Δεν έχω ούτε βίλες, ούτε αυτοκίνητα, μένω στο νοίκι»