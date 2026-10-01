Για την αλλαγή στην εικόνα του και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να χάσει 20 κιλά μέσα σε πέντε μήνες μίλησε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε φτάσει να ζυγίζει 107,5 κιλά και αποφάσισε, με τη βοήθεια διατροφολόγου, να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής. Όπως ανέφερε, στόχος του ήταν να επιστρέψει στα κιλά που είχε, όταν ξεκινούσε την πορεία του στην υποκριτική.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης δήλωσε πως σήμερα ζυγίζει 88 κιλά και τόνισε ότι δεν χρειάστηκε να καταφύγει σε ενέσιμες μεθόδους για την απώλεια βάρους.

«Ευτυχώς κατάφερα και έχασα όλα αυτά τα κιλά. Επανήλθα, έτσι όπως ξεκίνησα. Ένας αδύνατος. Έτσι ήμουν πάντα. Μετά ξέφυγα. Ήμουν 107,5 κιλά και τώρα είμαι 88. Έχασα 20 κιλά, σε πέντε μήνες, με διατροφολόγο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η διατροφολόγος του τον ενθάρρυνε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τρέφεται, αντί να αναζητήσει μια γρήγορη λύση. «Δεν έκανα ενέσεις. Δεν το θέλαμε ούτε εγώ, ούτε η διατροφολόγος. Γιατί μου είπε ότι “πρέπει να μάθεις να τρέφεσαι σωστά”», σημείωσε.

Ο ίδιος υποστήριξε πως το πρόγραμμα που ακολούθησε δεν τον έκανε να αισθανθεί ότι στερείται το φαγητό. «Δεν πείνασα ούτε μία μέρα», είπε, εξηγώντας ότι μέσα στην ημέρα έκανε αρκετά γεύματα, με την πρωτεΐνη να αποτελεί σημαντικό μέρος της διατροφής του.

«Κάθε τρεις ώρες έτρωγα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στο καθημερινό του πρόγραμμα υπήρχαν ακόμη και μικρές απολαύσεις, όπως γλυκό και πατατάκια σόγιας. Όπως είπε, μάλιστα, μια εταιρεία αναλάμβανε να του προμηθεύει το δεκατιανό και το απογευματινό του.

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