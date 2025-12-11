Θύελλα σεναρίων για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς έχει προκαλέσει η πρόσφατη κίνησή του να διαγράψει όλες τις φωτογραφίες που σχετίζονται με την ομάδα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Εν μέσω φημών και ενώ ο Έλληνας φόργουορντ παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, ο Shams Charania του ESPN μετέδωσε πως ο “Greek Freak” και ο ατζέντης του έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τη διοίκηση για το ενδεχόμενο παραμονής ή αποχώρησης.

Εν μέσω αυτού του κλίματος, ο Αντετοκούνμπο συναντήθηκε με τους συμπαίκτες του, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του. Όπως μετέφερε ο Chris Haynes του NBA TV, ο Γιάννης τόνισε πως η προσοχή του είναι στραμμένη στο παρόν, στους Μπακς και στη βελτίωση του παιχνιδιού του, προσθέτοντας ωστόσο με νόημα πως δεν μπορεί να ελέγξει τι θα συμβεί στο μέλλον.

Η επένδυση στη Νέα Υόρκη

IMAGE: Giannis Antetokounmpo

DATE: 11/18/2025

ADDRESS: 111 Clarkson Avenue

MARKET: Prospect Lefferts Gardens, Brooklyn

ASSET TYPE: MultiFamily BUYER: Giannis Antetokounmpo

SELLER: Seth Brown & Richard Ludwig SALE PRICE: $14,098,000

SF: 26,902 ~ PPSF: $524 NOTE: Giannis… pic.twitter.com/58K8s7IHuK — Traded: New York (@tradedny) December 10, 2025

Μια σημαντική επενδυτική κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη Νέα Υόρκη φούντωσε τα σενάρια που τον συνδέουν με τους Νικς. Ο Έλληνας αθλητής απέκτησε ένα οκταόροφο κτήριο 28 διαμερισμάτων στο Μπρούκλιν (Prospect Lefferts Gardens, οδός Clarkson Avenue 111), έναντι 14,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ακίνητο των 26.902 τετραγωνικών ποδιών, κατασκευής 2018, αγοράστηκε από τους Σεθ Μπράουν και Ρίτσαρντ Λούντβιγκ. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2025 και καταγράφηκε επίσημα στις 9 Δεκεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι ο Brian Windhorst του ESPN, ένας από τους πιο έγκυρους ρεπόρτερ του NBA είχε αποκαλύψει τα όσα είχαν συμβεί πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν και την επιθυμία του Γιάννη να γίνει trade μαζί με το παρασκήνιο γύρω από τους Νικς!

«Οι Μπακς πήραν τηλέφωνο τους Νικς και ζήτησαν να ακούσουν μια προσφορά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, επειδή ο Γιάννης είπε: “Θέλω να γίνω παίκτης των Νικς.” … Παιδιά, ο Γιάννης είχε ήδη ζητήσει ανταλλαγή» ανέφερε.

