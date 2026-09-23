Την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, η Galleria Vittorio Emanuele II, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του Μιλάνου, έγινε το απόλυτο σκηνικό για το Vogue World 2026: Milan, σε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στη διαχρονική σχέση της Ιταλίας με τη μόδα.

Η φετινή, πέμπτη διοργάνωση του Vogue World στρέφει το βλέμμα τόσο στην ιστορία, όσο και στο μέλλον.

Μετά το περσινό Vogue World: Hollywood, που ανέδειξε τη σύνδεση μόδας και κινηματογράφου, η φετινή βραδιά επικεντρώνεται στη δημιουργικότητα και την εξέλιξη της μόδας σε μια εποχή όπου η τεχνολογία αλλάζει διαρκώς τα δεδομένα.

Η παρουσίαση ταξιδεύει από την Αναγέννηση και τα περίτεχνα διακοσμητικά στοιχεία της μέχρι τη Βιομηχανική Επανάσταση, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και οι ιστορικοί ιταλικοί οίκοι, με τη μακρά παράδοση και την επιρροή τους να συνδέονται με το επόμενο κεφάλαιο της μόδας.

Φυσικά, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στην πασαρέλα. Όπως σε κάθε διοργάνωση του Vogue World, το «παρών» δίνει μια εκλεκτή λίστα καλεσμένων από τον χώρο της μόδας και του θεάματος, οι οποίοι παρακολουθούν το show από την πρώτη σειρά και εντυπωσιάζουν με τις εμφανίσεις τους.

Gigi Hadid

Η Gigi Hadid είχε την τιμητική θέση να ανοίξει το show του Vogue World: Milano, φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία εποχής του οίκου Valentino.

Πρόκειται για ένα από τα πρώτα σχέδια που δημιούργησε ο Alessandro Michele για τον οίκο ως καλλιτεχνικός διευθυντής και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι, τον Ιανουάριο του 2025.

Το ιδιαίτερο φόρεμα κατασκευάστηκε από ανακυκλωμένα βενετσιάνικα παπλώματα, ενώ για την ολοκλήρωσή του χρειάστηκαν συνολικά 1.680 ώρες χειροποίητης εργασίας. Τα ογκώδη φουσκωτά μανίκια και η πλούσια, φαρδιά φούστα δημιουργούν μια σύγχρονη, σχεδόν μεταμοντέρνα προσέγγιση της τεχνικής του patchwork.

Ξεχωριστή λεπτομέρεια αποτελεί ο εντυπωσιακός γιακάς με βολάν στο πάνω μέρος, ο οποίος συνοδεύεται από ασορτί μανσέτες, κατασκευασμένες από οργάντζα σε απόχρωση ελεφαντόδοντου.

Η Gigi Hadid ολοκλήρωσε την εναρκτήρια εμφάνισή της με παπούτσια Valentino και κομψά σκουλαρίκια Damiani, δημιουργώντας ένα look που ανέδειξε τη δεξιοτεχνία και τη θεατρικότητα της δημιουργίας.

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Jennifer Lopez

Η Jennifer Lopez έφτασε στην Galleria Vittorio Emanuele II και κατάφερε από την πρώτη στιγμή να συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα με την εντυπωσιακή εμφάνισή της.

Ωστόσο, η παρουσία της δεν περιορίστηκε στην πρώτη σειρά. Κατά τη διάρκεια του show, η JLo έκανε μια αναπάντεχη εμφάνιση στην πασαρέλα, προσθέτοντας ακόμη μία λαμπερή στιγμή στη φετινή διοργάνωση του Vogue World.

Από το front row στο catwalk, η Jennifer Lopez έκανε έτσι το πρώτο της Vogue World ακόμη πιο ξεχωριστό.

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Irina Shayk

Η Irina Shayk έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, επιλέγοντας μια σύγχρονη εκδοχή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα φορέματα στην ιστορία της μόδας.

Το μοντέλο φόρεσε μια δημιουργία από τη συλλογή AW92 του οίκου Versace, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα εμβληματικό σχέδιο μέσα από μια μοντέρνα προσέγγιση.

Παράλληλα, η εμφάνισή της στο catwalk, ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές της βραδιάς.

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Cardi B

Η Cardi B ήταν ανάμεσα στις celebrities που περπάτησαν στην πασαρέλα του Vogue World: Milano, σε μια εμφάνιση που ταίριαξε απόλυτα με το fashion concept της βραδιάς.

Για την περίσταση, η γνωστή ράπερ επέλεξε ένα Versace φόρεμα από τη συλλογή Άνοιξη 2018, το οποίο ξεχώριζε για τις pop-art απεικονίσεις παλαιότερων εξωφύλλων της Vogue. Η εμφάνισή της εντάχθηκε στην ενότητα «Patterns», αφιερωμένη στην αγάπη της Ιταλίας για τα έντονα χρώματα και τα χαρακτηριστικά, τολμηρά μοτίβα.

Το look ολοκληρώθηκε με τα χαρακτηριστικά χρυσά «Bone Cuffs» βραχιόλια του Tiffany & Co, διακοσμημένα με διαμάντια, καθώς και παπούτσια του οίκου Versace.

Το Vogue World: Milano έφερε σε διάλογο την πλούσια κληρονομιά της Αναγέννησης με τη σύγχρονη δημιουργικότητα, με την Cardi B να δίνει τη δική της ξεχωριστή fashion πινελιά στην ιδιαίτερη αυτή βραδιά.

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Alicia Keys

Η Alicia Keys αποτέλεσε μία από τις ξεχωριστές μουσικές παρουσίες του Vogue World: Milano, χαρίζοντας στους καλεσμένους μια ιδιαίτερη στιγμή.

Η δημοφιλής καλλιτέχνις ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε τη δική της εκδοχή του διαχρονικού «I Feel Love» της Donna Summer, εντυπωσιάζοντας το κοινό με την ερμηνεία της.

Για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, η Alicia Keys επέλεξε μια δημιουργία του Francesco Risso, από το νέο του project και collective Bureau of Imagination, συνδυάζοντας τη μουσική performance με ένα ξεχωριστό fashion statement.

Η παρουσία της πρόσθεσε μια ακόμη ιδιαίτερη νότα στη βραδιά του Vogue World: Milano, όπου η μόδα, η μουσική και η ιταλική πολιτιστική κληρονομιά συναντήθηκαν σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό

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Pamela Anderson

Η Pamela Anderson έδωσε το «παρών» στο Vogue World: Milano, επιλέγοντας αυτή τη φορά ένα πιο διακριτικό και minimal beauty look.

Η ηθοποιός κινήθηκε σε φυσικούς τόνους στο μακιγιάζ, αφήνοντας το πρόσωπό της να πρωταγωνιστήσει, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα χτένισμα εμπνευσμένο από την αισθητική του Old Hollywood, που πρόσθεσε μια διαχρονική κομψότητα στο look.

Η επιλογή της να κινηθεί σε πιο φυσική κατεύθυνση αποτελεί μια μικρή διαφοροποίηση από το signature στιλ που έχει συνδεθεί με την εικόνα της. Άλλωστε, το 2023 είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση όταν εμφανίστηκε χωρίς μακιγιάζ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Στο βλέμμα της πρωταγωνίστησε το μαύρο eyeliner στο κάτω βλέφαρο, σε συνδυασμό με μαύρη σκιά και έντονα τονισμένες βλεφαρίδες. Το αποτέλεσμα ήταν ένα σαγηνευτικό smoky eye, το οποίο ανέδειξε τα καταγάλανα μάτια της.

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Dakota Johnson

Η Dakota Johnson επέστρεψε στο Vogue World 2026: Milano, αυτή τη φορά επιλέγοντας ένα total black look που απέπνεε μυστηριώδη και ατμοσφαιρική διάθεση.

Η πρωταγωνίστρια του εξωφύλλου της Vogue για τον Οκτώβριο έφτασε στο εντυπωσιακό fashion show φορώντας δημιουργίες από τη συλλογή «Interferenze» του Valentino για το Φθινόπωρο 2026, την οποία σχεδίασε ο στενός της φίλος Alessandro Michele.

Το σύνολο βασίστηκε σε διαφάνειες και διαφορετικές υφές, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που παρέπεμπε σε μια σύγχρονη, σκοτεινή αισθητική. Περιλάμβανε ένα βελούδινο σακάκι, μια δομημένη φούστα σε γραμμή basque και μια αέρινη ουρά από σιφόν με δαντελένιο τελείωμα.

Την εμφάνιση ολοκλήρωσε ένα κορμάκι από ελαστική δαντέλα με βαθιά λαιμόκοψη, ενώ οι πολλαπλές στρώσεις διάφανης δαντέλας και σιφόν έδωσαν στο look μια ιδιαίτερα θεατρική και σχεδόν witchy διάσταση.

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Heidi Klum

Η Heidi Klum έδωσε το «παρών» στο Vogue World: Milano, επιλέγοντας για την περίσταση μια εντυπωσιακή custom δημιουργία της καταξιωμένης Ελληνίδας σχεδιάστριας Celia Kritharioti.

Το μοντέλο επέλεξε ένα μαύρο, δαντελένιο φόρεμα με αποκαλυπτικές λεπτομέρειες, το οποίο αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και ανέδειξε με τον πιο elegant τρόπο τις αναλογίες της.

Η διαφάνεια της δαντέλας δημιουργούσε διακριτικά παιχνίδια με το σώμα, χαρίζοντας στο look αισθησιασμό χωρίς να χάνει την κομψότητά του. Η δημιουργία της Celia Kritharioti αποτέλεσε έτσι μια ακόμη statement εμφάνιση της Heidi Klum στη λαμπερή βραδιά της Vogue.

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H Heidi Klum δεν έφτασε μόνη της στο μεγάλο fashion event, αλλά συνοδευόταν από την ίδια τη Celia Kritharioti. Η Ελληνίδα σχεδιάστρια εντυπωσίασε επίσης με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα εξίσου θηλυκό και sexy look.

Η κοινή τους παρουσία ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τη δημιουργία της Celia Kritharioti, με τις δύο γυναίκες να τραβούν τα βλέμματα στη λαμπερή βραδιά της Vogue.

Πηγή: www.vogue.com